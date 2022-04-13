Завтрак чернобыльского оккупанта – каша из кофейных зерен: как россияне питались возле ЧАЭС

Российские оккупанты не выделяются чрезвычайными умственными способностями. Месяц проживания в "рыжем" лесу это наглядно доказал. Но сейчас у нас есть возможность увидеть быт военных страны-агрессора.

Так, пограничники показали, что после себя оставили оккупанты в "рыжем" лесу. Речь не только о грудах мусора, но и о довольно странных блюдах.

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Жили в заброшенных домах и ели краденую пищу

Украинским военным удалось освободить ЧАЭС от оккупантов. Сейчас наши пограничники имели возможность обследовать территорию, откуда прогнали захватчиков.

Сотрудники ГПСУ наглядно убедились, что российские захватчики изрядно закапывались в "рыжем" лесу. Более того, жили они в хижинах, из которых местные выехали еще в 1986 году.



Оккупанты оставили после себя много мусора / Фото ГПСУ

Особого внимания заслуживают пикники, устраиваемые военными. Они не только оставили много мусора, но и довольно интересные гастрономические находки. Например, кашу из кофейных зерен. Это, конечно, сарказм, но он отлично подчеркивает всю пещерность оккупантов.



А еще они варили причудливую кашу из кофейных зерен / Фото ГПСУ

Как думаете, это на них так радиация повлияла или присуща захватчикам умственная отсталость?,

– задали риторический вопрос сотрудники ГПСУ.

Оставим этот вопрос без ответа. Думаем, вы и так знаете, каков он.

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