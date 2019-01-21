Заживем (не) по-новому: что обещают политики перед выборами

Большинство официально зарегистрированных кандидатов в президенты уже начали парад обещаний. Предлагают все, что избиратели хотят услышать – от снижения цены на газ до сокращения количества нардепов.

В 2014 году кандидаты в президенты в своих предвыборных программах в первую очередь использовали тему национальной безопасности.

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Обещали все и сразу – в считанные дни закончить АТО, вернуть аннексированный Крым, увеличить расходы на армию.

В этом году война тоже на остается в стороне. Гриценко считает, что сможет закончить ее за 5 лет. Тимошенко хочет ввести Будапештский формат переговоров и ввести миротворческую миссию ООН на Донбассе.

Порошенко, хоть еще и не заявил о своем баллотировании на второй срок, но на билбордах напоминает о своем векторе.



Реклама Петра Порошенко в 2014 году

На волне Революции Достоинства в 2014 году обещали ассоциацию с Европейским Союзом, а Тимошенко даже полноценное членство в кратчайшие сроки. Во время нынешней кампании тема евроинтеграции стала менее популярной. Ее место заняли внутриполитические вопросы.

Кандидаты хотят кардинально реформировать Верховную Раду, сократив количество нардепов, и сделав двухпалатный парламент. Юлия Тимошенко пошла еще дальше, став президентом, обещает изменить форму правления на парламентскую канцлерского типа.

Тема – кто же главнее, общество или власть, Верховная рада или президент – будет оставаться на каждых президентских выборах одной из топовых тем, потому что советско-командная административная вертикаль до этого времени жива,

– отметил политический эксперт Александр Солонтай.

Пять лет назад едва ли не каждый кандидат обещал глобальную люстрацию. Сейчас об очищении власти почти забыли. Зато яркой стала тема тарифов. Если в 2014 году большинство волновала безопасность страны, теперь же почти каждый кандидат обещает собственную цену на газ, которая будет ниже, чем теперь.

Бедность и экономический кризис приводит к тому, что миллионы людей имеют проблемы с уплатой за элементарные жилищно-коммунальные услуги, поэтому эта тема вернулась обратно в топовые,

– добавил Александр Солонтай.

Если раньше обещали повышение пенсий, зарплат и стипендий только после стабилизации экономической ситуации в стране, то теперь апеллируют конкретными цифрами.



Нынешнее обещание Юлии Тимошенко

Например, при Гриценко средняя зарплата будет 700 евро – это около 16 тысяч гривен. А вопрос языка пока остается только на наружной рекламе Порошенко.

Все те темы, которые они поднимают, поднимал еще третий Президент Украины (Виктор Ющенко – 24 канал). Все эти вопросы, они за 15 лет не изменились,

– сказал политолог Николай Давидюк.

Изменилась лишь форма правления. Украина стала парламентско-президентской республикой, где президент имеет лишь те полномочия, которые записаны в Конституции. Поэтому и большинство своих обещаний кандидаты не смогут выполнить.

Напомним, первый тур голосования за будущего президента Украины состоится 31 марта. Его официальные результаты должны сообщить до 10 апреля. Если будет решение о проведении второго тура президентских выборов, то он состоится 21 апреля.

По состоянию на сегодня документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в президенты Украины подали 12 человек. Десять из них ЦИК зарегистрировала.