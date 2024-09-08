Здание не газифицировано: версия о взрыве газа в Киеве не подтвердилась

Предварительная информация о взрыве газа в Голосеевском районе Киева 8 сентября не подтвердилась. Здание, на территории которого произошел взрыв, не было газифицировано.

Взрыв в Киеве прозвучал около 10:10. Сначала причиной инцидента назвали взрыв газа, однако впоследствии эта версия не подтвердилась.

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Причиной взрыва был не газ

Известно, что взрыв произошел на территории АТП – в двухэтажном здании цеха размером 40 на 100 метров.

В 16:14 в КГГА заявили, что взрыв в Голосеевском районе города не связан с работой систем газоснабжения. По информации АО "Киевгаз", здание не было газифицировано.

В аварийную службу "Киевгаза" поступила заявка о взрыве неизвестной смеси. По прибытии на место выяснилось, что здание, на территории которого произошел взрыв, не газифицировано,

– рассказали в КГГА.

В настоящее время экстренные службы продолжают работать на месте происшествия, а причины аварии будут известны после завершения расследования.

Сейчас есть информация о двух погибших в результате взрыва, однако в КГГА сообщали, что под завалами могут оставаться люди. Известно, что на месте работают 35 спасателей и 12 единиц техники ГУ ГСЧС в Киеве. Также присоединились 7 специалистов и 1 единица техники Киевской спасательной службы.