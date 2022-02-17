В здании было 20 детей: военные рассказали о циничном обстреле детского сада в Станице Луганской

Оккупанты 17 февраля цинично обстреляли Станицу Луганскую. Снаряд попал в местный детсад, где находились 20 детей и 18 работников. Их эвакуировали.

Пресс-служба ОТУ "Север" рассказала, что в результате атаки оккупантов пострадали две женщины и мужчина. Они получили контузии.

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Воспитанники садика, к счастью, остались невредимыми. На время провокации со стороны НЗФ в заведении находились 20 детей и 18 работников, которых эвакуировали,

– говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба ОТУ "Север" рассказала, что половина населенного пункта осталась без электроснабжения.

Провокации врага не закончились

В ВСУ рассказали, что на этом вражеские провокации не закончились. В частности, в телеграм-каналах так называемых "Сводок ополчения" распространяют фото и видео из разрушенного детского сада. Жуткие кадры подкрепляют псевдообвинениями в сторону ВСУ.

Обстрел детсада в Станице Луганской

Оккупанты 17 февраля обстреляли Станицу Луганскую.

В эпицентре огня оказались детсад и железнодорожная станция Кондрашовская-Новая.

В детсад попал один из снарядов.

Жертв, к счастью, не было.

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Сообщение ОТУ "Север":

Около 9:00 утра сегодня, 17 февраля, незаконные вооруженные формирования совершили невероятный по своей жестокости и цинизму поступок. Оккупанты обстреляли из тяжелого вооружения Станично-Луганское дошкольное учебное заведение, расположенное в пределах ответственности ОТУ "Север".

В результате атаки оккупантов пострадали трое работников детского сада – две женщины и мужчина получили контузии. Воспитанники садика, к счастью, остались невредимыми. Во время провокации со стороны НЗФ в заведении находились 20 детей и 18 работников, которых эвакуировали.

Также половина населённого пункта осталась без электроснабжения.

Однако на этом провокации врага не завершились. СМИ ОРЛО, в частности телеграм-каналы так называемых «Сводок ополчения», распространили фото и видео из разрушенного оккупантами детсада, подкрепив их псевдообвинениями в сторону Вооруженных сил Украины.

В очередной раз обращаем ваше внимание: не доверяйте информации из непроверенных источников и помните, что ВСУ всегда соблюдают все законодательные и моральные устои на фронте.