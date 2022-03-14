Здания повреждены, а рядом – корабль России: обнародован спутниковый снимок острова Змеиный

Остров Змеиный еще в начале полномасштабной войны России против Украины стал символом несокрушимости украинцев. Сейчас появилось новое спутниковое фото, которое показывает, что произошло с островом.

На снимке видно, что некоторые здания Змеиного, похоже, повреждены в результате обстрелов. Рядом в водах Черного моря зафиксирован корабль ВМС России.

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Первый четкий спутниковый снимок острова

Фото, сделанное Maxar Technologies 13 марта, является первым четким изображением острова с момента его бомбардировки в начале российского полномасштабного вторжения.

Maxar Technologies идентифицировал судно на снимке как десантный корабль класса Ropucha. Хотя часть острова покрыта снегом, на некоторых его участках видны воронки от обстрелов.

Напомним, что остров Змеиный расположен в 48 километрах от ближайшей материковой территории Украины. Именно оттуда происходит уже известная на весь мир фраза, которая стала девизом украинского сопротивления рашистам: "Русский военный корабль, иди на*уй".

Спутниковый снимок острова Змеиный / Фото Maxar Technologies

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