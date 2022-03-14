На знімку видно, що деякі будівлі Зміїного, схоже, пошкоджені внаслідок обстрілів. Поруч у водах Чорного моря зафіксовано корабель ВМС Росії.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

Перший чіткий супутниковий знімок острова

Фото, зроблене Maxar Technologies 13 березня, є першим чітким зображенням острова з моменту його бомбардування на початку російського повномасштабного вторгнення.

Maxar Technologies ідентифікував судно на знімку, як десантний корабель класу Ropucha. Хоча частина острова покрита снігом, на деяких його ділянках видно воронки від обстрілів.

Нагадаємо, що острів Зміїний розташований за близько 48 кілометрів від найближчої материкової території України. Саме звідти походить відома уже на весь світ фраза, яка стала девізом українського спротиву рашистам: "Русский военный корабль, иди на*уй".

Супутниковий знімок острова Зміїний / Фото Maxar Technologies