Президент Владимир Зеленский побывал на Волчанском направлении. На этом направлении военные фиксируют участие в войне наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Зеленский побывал на Волчанском направлении: что известно?

Президент рассказал, что встретился с военными на Волчанском направлении, – воинами 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Он рассказал, что они говорили с командирами о ситуации на передовой, оборону Волчанска, динамику боев. Отдельно подняли вопрос обеспечения дронами и их применения, рекрутинга и прямого финансирования бригад.

Фиксируют воины на этом направлении участие в войне наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки. Будем реагировать,

– сообщил президент.

Добавим, что Зеленский также отметил наших защитников государственными наградами.

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К слову, за прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения. Так, на Южно-Слобожанском направлении произошло 8 боестолкновений в районах Волчанска, Кутьковки, Фиголевки и Красного Первого.

Отметим, что президент также встретился с воинами 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко.

"Бойцы держат непростой участок фронта – Липцы. Пообщался с командирами. Оборона на участке ответственности, подготовка воинов, их моральное состояние, обеспечение потребностей подразделений в фокусе внимания", – написал он.

По словам президента, они обсудили положительные отзывы об электронной системе начисления баллов за уничтожение оккупантов и их техники. Все проговоренные вопросы будем прорабатывать и решать.

Лидер страны также отметил защитников государственными наградами и поблагодарил за службу.