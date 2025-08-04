Здесь фиксируют наемников из Китая, стран Африки и Азии: Зеленский посетил Волчанское направление
- Зеленский побывал на Волчанском направлении.
- Президент обсудил с воинами ситуацию на передовой, оборону Волчанска, динамику боев и вопросы обеспечения дронами и их применения, рекрутинга и прямого финансирования бригад.
- На этом направлении воины фиксируют участие в войне наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки.
Президент Владимир Зеленский побывал на Волчанском направлении. На этом направлении военные фиксируют участие в войне наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
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Зеленский побывал на Волчанском направлении: что известно?
Президент рассказал, что встретился с военными на Волчанском направлении, – воинами 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.
Он рассказал, что они говорили с командирами о ситуации на передовой, оборону Волчанска, динамику боев. Отдельно подняли вопрос обеспечения дронами и их применения, рекрутинга и прямого финансирования бригад.
Фиксируют воины на этом направлении участие в войне наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки. Будем реагировать,
– сообщил президент.
Добавим, что Зеленский также отметил наших защитников государственными наградами.
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К слову, за прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения. Так, на Южно-Слобожанском направлении произошло 8 боестолкновений в районах Волчанска, Кутьковки, Фиголевки и Красного Первого.
Отметим, что президент также встретился с воинами 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко.
"Бойцы держат непростой участок фронта – Липцы. Пообщался с командирами. Оборона на участке ответственности, подготовка воинов, их моральное состояние, обеспечение потребностей подразделений в фокусе внимания", – написал он.
По словам президента, они обсудили положительные отзывы об электронной системе начисления баллов за уничтожение оккупантов и их техники. Все проговоренные вопросы будем прорабатывать и решать.
Лидер страны также отметил защитников государственными наградами и поблагодарил за службу.