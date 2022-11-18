Здесь настоящий гуманитарный кризис, – "Украинская команда" привезла в освобожденный Херсон помощь

Волонтеры "Украинской команды" приехали на недавно деоккупированную Херсонщину с гуманитарным грузом и привезли 30 тонн продуктов питания и медикаментов.

Видео с центральной площади Херсона "Украинская команда" опубликовала на своей странице в Facebook.

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"Сегодня на Херсонщине – настоящий гуманитарный кризис. Волонтеры "Украинской команды" одними из первых приехали в Херсон для доставки столь нужного людям гуманитарного груза. Это медикаменты, которые отправятся в центральную больницу. Это продукты питания, включая длительного хранения, а также хлеб. В общей сложности 30 тонн", – сообщил волонтер "Украинской команды" Орест Криштафович.

Также большая часть груза предназначена для украинских военных, которые освобождали Херсон, а сейчас зачищают территории области от остатков российских войск.

Наша "Украинская команда" уже не впервые отправляется сразу, оперативно на деоккупированные территории для помощи украинцам. Мы и дальше будем работать и обязательно победим. Слава Украине!"

– подчеркнул Орест Криштафович.

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Как сообщалось, "Украинская команда" в рамках всеукраинской акции "Тепло на фронт" организовала сбор средств и обеспечила бандерпечами более 10 тысяч воинов на передовой.