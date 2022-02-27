"Здесь не 2014 год": кадыровец эпически пожаловался на свое положение

Российские оккупанты встречают мощное сопротивление на украинской земле. Несмотря на подлые обстрелы и постоянные нападения, враг не сумел захватить ни одного украинского города.

Вдохновенное сопротивление украинцев сильно деморализует врага. Многие вражеские солдаты сдаются в плен, а солдаты в российских частях отказываются ехать воевать в Украину.

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Жалобы кадыровца

Отсутствие успеха в Украине сильно сказывается на моральном духе оккупантов. Один из кадыровцев жалуется, что им удалось захватить одно село, но украинские воины почти сразу его отбили.

Здесь сегодня совсем не 2014 год. Сейчас откуда не возьмись прилетит 120 (снаряд). Над нами кружится беспилотник,

– пожаловался он на видео.

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