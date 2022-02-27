Натхненний спротив українців сильно деморалізовує ворога. Багато ворожи солдатів здаються у полон, а солдати в російських частинах відмовляються їхати воювати в Україну.

До теми В Україні вже загинули понад 5 тисяч росіян, ще 400 – в полоні

Скарги кадирівця

Відсутність успіху в Україні сильно б'є по моральному духу окупантів. Один з кадирівців, скаржиться, що їм вдалося захопити одне село, але українські воїни майже одразу його відбили.

Тут сьогодні зовсім не 2014 рік. Зараз звідки не візьмись прилетить 120 (снаряд). Над нами кружляє безпілотник,

– поскаржився він на відео.

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