Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ему обидно из-за решения Луцка и Тернополя не усиливать карантин из-за внесения городов до красной зоны с заболеванием COVID-19.

Степанов отметил, что за такие действия есть ответственность. Об этом сообщило издание "РБК-Украина".

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Он пояснил, что критерии, по которым определяются зоны эпидемической опасности, одинаковые для всей Украины.

Неважно название города или должности. Когда люди говорят, что "я не буду выполнять", то это, во-первых, ответственность. Это не просто чье-то желание, давайте мы кого-то переведем в ту или иную зону,

– сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов.

"Это четко определенный порядок, всеми протоколами, каким способом и каким образом переводится в тот или иной уровень опасности", – добавил Степанов.

Он отметил, что в таком решении нет никакой политики. Поэтому ему досадна реакция местных властей, которая отказывается усиливать карантин. Вместо того, чтобы подумать о здоровье своих граждан – они начинают переходить в другую плоскость.

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Степанов подчеркнул, что украинское законодательство четко определяет ответственных за контроль соблюдения карантинных ограничений и предусматривает конкретную ответственность за невыполнение этих ограничений.

Что известно о разделении Украины на карантинные зоны и какие регионы стали "красными":

Вечером 31 июля Министерство здравоохранения разделило все регионы Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Регионы попали в различные зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. В красную зону, в которой запрещено движение общественного транспорта, работа ТРЦ, кафе и ресторанов, учебных заведений и т. п., отнесли Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

В Луцке и Тернополе такое решение назвали несправедливым и политически мотивированным. Там частично отказываются следовать указаниям, предоставленным Минздрвом и просят перевести города хотя бы в оранжевую зону.

На заявления местных властей о "неповиновении" в Минздраве реагируют решительно: говорят, что нарушителей будут наказывать, а решения являются справедливыми.

В Луцке и Тернополе удивлены решением Минздрава, ведь считают, что заболевание COVID-19 в городах идет на спад, а ситуация во многих других городах, в частности, и в Киеве – намного хуже. Впрочем, столица со своими достаточно высокими показателями все же находится в зеленой зоне.



Каковы ограничения в карантинных зонах / Инфографика 24 канала