Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що йому прикро через рішення Луцька і Тернополя не посилювати карантин через внесення міст до червоної зони із захворюванням на COVID-19.

Степанов зазначив, що за такі дії є відповідальність. Про це повідомило видання "РБК-Україна".

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Він пояснив, що критерії, за якими визначаються зони епідемічної небезпеки, однакові для всієї України.

Неважлива назва міста чи посади. Коли люди говорять, що "я не буду виконувати", то за це є, по-перше, відповідальніст. Це не просто чиєсь бажання, давайте ми когось переведемо в ту чи іншу зону,

– повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Це чітко визначений порядок, усіма протоколами, в який спосіб та яким чином переводиться в той чи інший рівень небезпеки", – додав Степанов.

Він зазначив, що в такому рішенні немає жодної політики. Тому йому прикра реакція місцевої влади, яка відмовляється посилювати карантин. Замість того, щоб подумати про здоров’я своїх громадян – вони починають переходити в іншу площину.

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Степанов наголосив, що українське законодавство чітко визначає відповідальних за контроль дотримання карантинних обмежень і передбачає конкретну відповідальність за невиконання цих обмежень.

Що відомо про поділ України на карантинні зони і які регіони стали "червоними":

Ввечері 31 липня Міністерство охорони здоров’я поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.

Регіони потрапили до різних зон у залежності від епідеміологічної ситуації. До червоної зони, у якій заборонений рух громадського транспорту, робота ТРЦ, кафе і ресторанів, закладів освіти тощо, віднесли Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області.

У Луцьку та Тернополі таке рішення назвали несправедливим і політично вмотивованим. Там частково відмовляються дотримуватися вказівок, наданих МОЗ і просять перевести міста хоча б у помаранчеву зону.

На заяви місцевої влади про "непокору" у МОЗ реагують рішуче: кажуть, що порушників будуть карати, а рішення є справедливими.

У Луцьку та Тернополі здивовані рішенням МОЗ, адже вважають, що захворювання на COVID-19 у містах йде на спад, а ситуація у багатьох інших містах, зокрема, і у Києві – набагато гірша. Втім, столиця зі своїми досить високими показниками все ж перебуває у зеленій зоні.



Якими є обмеження у карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу

