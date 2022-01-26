Здесь никто Россию не ждет с караваями и гармошками, – мэр Чернигова

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что Россию в городе никто не ждет. И в случае вторжения, "с караваями и гармошками" российских военных точно не будут встречать.

Об этом Атрошенко заявил на совещании в мэрии. Он был настроен крайне радикально.

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"Никто здесь Россию не ждет с караваями и гармошками. Это я говорю четко, как мэр города", – сказал городской глава.

Он отметил, что преимущество российской армии значительное, но, если соседнее государство воспользуется этим, захватит украинскую территорию и уничтожит все живое, то россияне долго будут восприниматься, как фашисты.

Если будет применено высокоточное оружие, выведены из строя объекты инфраструктуры, восприятие россиян будет такое же, как было восприятие фашистов десятки лет после Второй мировой войны,

– заметил Атрошенко.

Он призвал черниговцев сохранять спокойствие и работать на благо своего города и государства. Он также отметил, что регулярные войска ВСУ сейчас значительно сильнее, чем были 6 – 7 лет назад.

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Что известно об угрозе российского вторжения

О возможности полномасштабного российского вторжения в западных СМИ говорят еще с октября 2021 года. По данным разведки, Россия активно наращивает войска у наших границ.

Джо Байден заявил, что может ввести санкции против Владимира Путина. В частности это может случиться, если Россия таки решится напасть на Украину.

В то же время 25 января в Украину прибыла третья партия американского оружия. На этот раз наше государство получило современное оборудование и боеприпасы.

Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам. Президент подчеркнул, что поводов для паники нет и ситуация на границе контролируемая нашими бойцами.

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