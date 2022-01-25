Про це Атрошенко заявив на нараді в мерії. Він був налаштований вкрай радикально.

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"Ніхто тут Росію не чекає з короваями й гармошками. Це я кажу чітко, як мер міста", – сказав міський голова.

Він зазначив, що перевага російської армії значна, але, якщо сусідня держава скористається цим, захопить українську територію і знищить все живе, то росіяни довго сприйматимуться, як фашисти.

Якщо буде застосована високоточна зброя, виведені з ладу об'єкти інфраструктури, сприйняття росіян буде таке саме, як було сприйняття фашистів десятки років після Другої світової війни",

– зауважив Атрошенко.

Він закликав чернігівців зберігати спокій і працювати на благо свого міста і держави. Він також зауважив, що регулярні війська ЗСУ зараз значно сильніші, ніж були 6 – 7 років тому.

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Що відомо про загрозу російського вторгнення

Про можливість повномасштабного російського вторгнення у західних ЗМІ говорять ще від жовтня 2021 року. За даними розвідки, Росія активно нарощує війська біля наших кордонів.

Джо Байден заявив, що може запровадити санкції проти Володимира Путіна. Зокрема це може трапитись, якщо Росія таки наважиться напасти на Україну.

Водночас 25 січня до України прибула третя партія американської зброї. Цього разу наша держава отримала сучасне обладнання і боєприпаси.

Володимир Зеленський вчергове звернувся до українців. Президент наголосив, що приводів для паніки немає і ситуація на кордоні контрольована нашими бійцями.

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