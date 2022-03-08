Здесь вам не Россия: оккупанты запретили митинги в Мелитополе – их "попустили" через 30 секунд

Российские орки, несмотря на тысячи убитых и раненых, не могут догадаться, что здесь им не рады и лучше бежать домой. Украинцы не боятся оккупантов, поэтому их сокрушительное поражение – только вопрос времени.

Мелитополь оказался в руках оккупантов, но установить здесь свои "болотные" правила им не удастся. Послушных рабов они могли муштровать в России – попытка навязать свою волю украинцам для врагов в лучшем случае завершится звонком к родным с сообщением о пленении и заверениями, что они ничего не знали.

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Митинг в Мелитополе

После захвата Мелитополя оккупанты надеялись навязать свои правила. 3 марта они объявили, что собрание и митинг запрещены. Враги привыкли, что голос в рупоре пугает их безвольное стадо, но с украинцами такие номера не проходят.

Уже через 30 секунд после оглашения запрета на улицы вышли сотни людей с украинскими флагами.

Видео митинга в Мелитополе

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