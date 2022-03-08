Мелітополь опинився в руках окупантів, але встановити тут свої "болотні" правила їм не вдасться. Послушних рабів вони могли муштрувати у Росії – спроба нав'язати свою волю українцям для ворогів у кращому випадку завершиться дзвінком до рідних з повідомленням про полон та запевненнями, що "вони нічого не знали".

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Мітинг у Мелітополі

Після захоплення Мелітополя окупанти сподівалися нав'язати свої правила. 3 березня вони оголосили, що зібрання та мітинги заборонені. Вороги звикли, що голос в рупорі лякає їхнє безвольне стадо, але з українцями такі номери не проходять.

Вже через 30 секунд після оголошення заборони на вулиці вийшли сотні людей з українськими прапорами.

Відео мітингу у Мелітополі

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