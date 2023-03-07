Кадыров после слухов о болезни впервые появился на людях: на руке заметили медицинский прибор

Самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров исчез из виду. Но недавно его заметили на встрече с главарем боевиков Денисом Пушилиным.

Похоже, что со здоровьем у Кадырова большие проблемы. Теперь он носит на руке медицинский прибор. Об этом информирует 24 Канал.

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Как сейчас выглядит Кадыров

На обнародованных кадрах можно увидеть, что внешний вид Кадырова изменился не в лучшую сторону. Накануне он встретился с Денисом Пушилиным и у главы Чечни заметили медицинский прибор на указательном пальце.

Устройство похоже на переносной пульсоксиметр, следящий за уровнем кислорода в крови.

Таким образом, это еще раз подтверждает, что у Кадырова серьезные проблемы со здоровьем и поэтому в последнее время он пытается скрываться от людей.



У Кадырова на руке медицинский прибор / Скриншот



У Кадырова проблемы со здоровьем / Скриншот

У Кадырова серьезные проблемы со здоровьем

Ранее бывший вице-премьер Чечни Ахмад Закаев заявил, что за последние несколько месяцев Кадыров сильно набрал вес, а на видео видно, что он просто не может открыть глаза. Собственно, скорее всего, у Кадырова серьезные проблемы с почками.

"Проблемы с почками объясняют его раздутое тело. Говорят, Кадыров даже привез в Чечню медика из ОАЭ, потому что не верит врачам в России", – рассказал Закаев.