Поперек горла стала Украина: Путин сильно кашлял на форуме в Астане

Владимир Путин принял участие в шестом саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Во время него диктатор странно вел себя.

Так, во время выступления он начал сильно кашлять и не мог закончить предложение. Более того, кашлял он почти после каждого сказанного слова.

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Проблемы со здоровьем

Этим лидер России вызвал в сети очередные подозрения по поводу проблем со здоровьем. Однако украинцев, конечно, это не смутило. В комментариях к видео с речью Путина украинцы написали, что, вероятно, "ему стала поперек горла Украина", которую он не может захватить.



Комментарий к видео с речью Путина / Скриншот OBOZREVATEL

Также во время саммита Путин пытался привлекать к себе больше внимания. Так, он активно бегал между лидерами других государств и пожимал им руки.

Отрывок из речи Путина: видео

Речь Путина на саммите

Заметим, что в рамках выступления на саммите Путин ни разу не упомянул о войне, развязанной им в Украине. В то же время диктатор хвастался, что Россия якобы "делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности", и призвал к сотрудничеству.

Путин также заявил, что Россия выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы. По его словам, нынешняя мировая финансовая система позволяла "золотому миллиарду" на планете жить за чужой счет.

Также Путин во время своей речи заявил, что:

Россия выступает за развитие и процветание Азии, а также за создание в этом регионе экономических связей;

Россия выступает за ликвидацию всех искусственных препятствий для восстановления цепочек снабжения товаров;

Азия, где крепнут новые центры силы, играет большую роль в переходе к многополярному миропорядку;

Есть реальная угроза голода и масштабных потрясений на фоне волатильности цен на энергоносители и продовольствие в мире;

а также призвал компенсировать нанесенный афганцам ущерб за годы оккупации.

Что со здоровьем диктатора: последние новости

Догадки, что со здоровьем у Путина не все хорошо, ходят не первый месяц. Так, на саммите ШОС лидер России едва ходил под руку с Эрдоганом. Также на видео с саммита видно, что диктатор еще и хромал.

Ранее, 14 сентября, стало известно, что на форум во Владивостоке Путин прихватил с собой 12 врачей.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов предполагал, что у Путина одновременно обнаружили несколько заболеваний, одно из которых рак. Подобную информацию предоставил российский олигарх, приближенный к Кремлю. Он рассказал, что у Путина рак крови и проявляются симптомы безумия.

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