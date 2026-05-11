Дряхлый мужчина с отеками: появление Путина на параде вызвало новые вопросы о его здоровье

Появление российского президента Владимира Путина на параде в Москве 9 мая вызвало волну обсуждений относительно состояния его здоровья. Внимание привлек его внешний вид – постаревший вид и отекшее лицо.

Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Что не так с видом Путина?

Издание пишет, что нынешний парад состоялся в значительно более сдержанном формате, чем обычно. Во время мероприятия не демонстрировали бронетехнику и ракетное вооружение. Внимание привлек и внешний вид Владимира Путина.

По оценкам журналистов, присутствующие были не так сосредоточены на содержании его речи, как на заметных изменениях во внешности российского диктатора, в частности таблоид пишет о "пухлых щеках" Владимира Путина во время этого парада.

Daily Mail привело сообщение депутата Верховной Рады Украины VIII созыва, заместителя министра внутренних дел в 2019 – 2021 годах Антона Геращенко, который высмеял лицо "победителя" и руководителя "сверхдержавы".

Также привели публикацию телеграм-канала "Крымский ветер", который, реагируя на это, указывает, что в истории немало авторитарных лидеров перед потерей власти или смертью демонстрировали заметные признаки преждевременного старения.

Ученые связывают это с хроническим стрессом, параноидальным страхом потери власти и изоляцией, которые ускоряют старение организма,

– писали там.

Российский оппозиционер Леонид Невзлин назвал ограниченный парад признаком ослабления позиций Владимира Путина. По его мнению, это празднование стало наглядным отражением состояния действующей политической системы.

Другой противник политики Путина, Михаил Ходорковский, назвал его стареющим и напуганным диктатором. Он обвинил российского президента в использовании темы Второй мировой войны для собственной пропаганды.

"На пустой площади, почти без техники, под куполом РЭБ он (Владимир Путин – 24 Канал) пытается приватизировать чужую победу, чтобы оправдать свою позорную преступную войну", – считает российский оппозиционер.

В то же время военный аналитик и бывший советник министра обороны Украины Алексей Копытько заявил, что на параде Владимир Путин выглядел не как уверенный лидер, а как уставший человек, который чувствует свою уязвимость.

Опыт и навыки еще помогают ему надеть правильную маску во время общения, но, когда он на секунду оказывается наедине с собой, все проявляется на лице. Невысокий дряхлый мужчина, сгибающийся под давлением веса, который он уже не может нести,

– цитирует его издание.

Кстати. Бывший руководитель СВР Николай Маломуж в эфире 24 Канала предполагал, что после провального парада российский диктатор, вероятно, может действовать дедаи опаснее, а также искать новые способы давления.

Почему парад считают провальным?

Парад в Москве 9 мая длился всего 45 минут. Военной техники на этом мероприятии не было, зато прошли кабриолеты и пролетели несколько самолетов. Перечень гостей был значительно меньше, если сравнивать с прошлыми годами.

Во время речи диктатор также заявил о так называемом "русский характер и силу духа", которые якобы помешали нацистской Германии провести геноцид народов СССР. Отдельно он похвалил оккупантов, которые воюют против Украины.

Associated Press, комментируя провальный парад, связало отсутствие тяжелой техники на параде, перебои со связью и отмену торжеств в части городов с напряжением внутри страны и опасением относительно защиты Москвы.