Путин готовится "залечь на дно на зиму" из-за проблем со здоровьем, – СМИ

На фоне постоянного стресса из-за неудач в войне у Путина ухудшается состояние здоровья. Он готовится к продолжительной изоляции в своем бункере, где планирует провести всю зиму.

По информации российских СМИ, здоровье Путина все чаще вызывает беспокойство в его окружении. Взволнованы, в частности, врачи, повсюду сопровождающие кремлевского диктатора, пишет 24 канал.

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Какие болезни приписывают Путину

Из-за онкологии у Путина серьезные проблемы с пищеварением и последние несколько месяцев он находится на жесткой диете. По информации российских СМИ, у кремлевского диктатора врачи фиксируют приступы кашля, головокружение, нарушение сна, боли в животе, постоянную тошноту. Это своеобразные "бонусы" к болезни Паркинсона и шизоаффективному расстройству.

Путин постоянно принимает лекарственные препараты, а подготовить президента к показу на публике становится все сложнее. К этому следует добавить риски в плане личной безопасности.

В связи со всем этим "букетом" проблем президент принял решение изолироваться после Нового года и проводить время в одной из своих резиденций. Однако сроки реализации этого плана пока точно никому не известны.

Состояние здоровья российского президента ухудшается: что известно

У Путина может быть ранняя стадия заболевания Паркинсона и рак поджелудочной железы.

Российский журналист рассказал, что диктатора постоянно обкалывают тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака поджелудочной. Эту онкологию якобы диагностировали у главы Кремля недавно.

Кроме того, во время последних публичных появлений Путина люди обратили внимание на его руку. Она была посиневшая и отечная. Следы на руке могут быть от капельницы.

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