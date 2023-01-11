Такое мнение 24 Каналу озвучила российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова. Вместе с тем ЧВК "Вагнера" увеличивает активность в Сербии и странах Африки, из-за чего США обеспокоены.

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Условная свобода для заключенных

Романова рассказала, что такое впечатление будто у Путина все лгут или не знают ничего, или лжет сам Путин. Помилование заключенным предоставляется после указа президента, который вступает в силу после публикации. Однако он нигде не опубликован, возможно, это секретный указ.

Впрочем, и этот секретный указ должен быть до кого-то доведен, и он перестает быть секретным. Но это не так, пока никто ничего не знает. Мы видели "помилование" первых 21 заключенных. Однако они освобождены очень и очень условно. Они должны вернуться на фронт через 45 дней и стать на учет в пенитенциарной службе,

– отметила российская оппозиционная журналистка.

Помилование и пытки

Она продолжила, что на бумажках зэков "помиловали" в период с 4 по 8 июля. А после этого Пригожин показательно пытал кувалдой зэков, чтобы те не сдавались украинцам в плен, чтобы не убегали. То есть выходит, что Пригожин ставит себя выше президента и пытает помилованных им людей.

"Хотя наемники запрещены в России, до сих пор этого никто не отменял. Тогда что это было? Президент милует наемников, которые запрещены в России? То есть, куда ни кинь повсюду нарушения закона и издевательства над правом. Поэтому давайте прежде всего говорить о наемниках", – отметила основательница движения "Русь сидящая".

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Из заключенных в дипломаты

По ее словам, то, что заключенные без экзаменов будут поступать в лучшие вузы России, в частности, МГИМО – это пиар-ход от Пригожина. Раньше Пригожин мог вербовать по 300 – 500 зеков. Однако потом был всплеск того, что на фронте они массово сдавались в плен и убегали. Потом были публичные пытки, и Пригожин смог вербовать до 30 человек.

Месяц не было желающих, пока не случилась история с университетами. Вот вам помилование, бумажки, вот они счастливы с семьями. И пусть кто-то убил свою бабушку, пусть кто-то задушил товарища или убил еще кого-то, они дома, они молодцы, Путин вручает им награды,

– подчеркнула Романова.

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