Россияне сами слили видео, – Арестович прокомментировал вербовку зэков пригожиным

Россияне выложили в сеть видео, как пригожин вербует зеков для войны в Украине. На поле боя они ничем не помогут, а это видео еще раз демонстрирует, что россия сгнила.

Такое мнение озвучил советник Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Ранее он рассказал, почему путин не ездит на передовую.

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Россияне хотели славы

Арестович отметил, что видео с вербовкой зэков пригожим россияне выложили сами. Они хотели славы, чтобы и на других "зонах" и не только об этом узнали и хотели завербовать.

Жесткий принципиальный мужик. Если правильно себя ведешь, то гарантии, зарплата, слава, если неправильно – расстреляем. Хочется служить этой суровой машине верой и правдой,

— саркастически заметил советник Офиса Президента.

Зэки не помогут на поле боя

Он подчеркнул, что зеки на поле боя никак не помогут. Они опасны только у себя в камере с ножами для тех, у кого нет ножей. Для работы на поле боя нужно иметь здоровье и понимать военную специальность.

"Здоровья "зона" не добавляет, да и военной специальности там не учат. Поэтому наши ВСУ "перемелят" все это и даже не заметят", – подчеркнул Арестович.

Гибель россии

Советник Офиса Президента сказал, что эти действия – это фактически гибель российской империи. Крупнейшее ядерное государство, постоянный член Совбеза ООН, в котором друг путина снимает подобные видео.

Мне стыдно за россию, за россиян. Мне стыдно за мир, который до сих пор не выгнал вот это из Совбеза и вообще из ООН,

– отметил он.

Арестович продолжил, что такими действиями государство переступает собственные законы. Все из-за того, что армия не справится с совершенно бессмысленной кампанией.

"Путинская россия сгнила. Он ее сгноил", – подытожил Советник Офиса Президента.

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