Россия может сделать все, что ей вздумается, поэтому слабая реакция мира удивляет. Об этом Елена Зеленская заявила в интервью французскому каналу LCI, сообщает 24 канал.

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Рука террориста на атомной кнопке

Мы в шоке, и мы очень удивлены тем, что остальной мир не реагирует, что реакция очень слаба. Мы понимаем, что сейчас рука террориста находится на атомной кнопке. И они могут сделать на атомной станции все, что им вздумается,

– заявила первая леди.

Зеленская говорит, что ядерная угроза существует не только для Украины. Если произойдет самое плохое, в зависимости от направления ветра, радиоактивный дождь может выпасть на Париж.

Что известно об обострении ситуации на ЗАЭС

5 августа россияне дважды открыли огонь в сторону ЗАЭС. Зафиксировали три "прилета" у промышленной площадки и три удара непосредственно по площадке станции возле одного из энергоблоков. Там находится ядерный реактор.

Вечером 6 августа кафиры снова обстреляли ЗАЭС и чуть не попали по контейнерам отработанного ядерного топлива.

Украина призвала международные организации МАГАТЭ и ООН срочно направить на станцию специальную миссию.

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