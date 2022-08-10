росія може зробити все, що їй заманеться, тому слабка реакція світу дивує. Про це Олена Зеленська заявила в інтерв’ю французькому каналу LCI, повідомляє 24 канал.

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Рука терориста на атомній кнопці

Ми в шоці, і ми дуже здивовані тим, що решта світу не реагує, що реакція дуже слабка. Ми розуміємо, що зараз рука терориста на атомній кнопці. І вони можуть зробити на атомній станції все, що їм заманеться,

– заявила перша леді.

Зеленська каже, що ядерна загроза існує не лише для України. Якщо станеться найгірше, залежно від напрямку вітру, радіоактивний дощ може випасти на Париж.

Що відомо про загострення ситуації на ЗАЕС

5 серпня росіяни двічі відкрили вогонь у бік ЗАЕС. Зафіксували три "прильоти" біля промислового майданчика та три удари безпосередньо по майданчику станції біля одного з енергоблоків. Там розміщений ядерний реактор.

Ввечері 6 серпня окупанти знову обстріляли ЗАЕС та ледь не влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива.

Україна закликала міжнародні організації МАГАТЕ та ООН терміново направити на станцію спеціальну місію.

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