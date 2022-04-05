Зеленская обнародовала историю женщины из Ирпеня, которая была в городе, когда шли бои
5 апреля 2022 , 06:46Читати новину українською
Источник:Елена Зеленская в телеграме
Истории оккупированных районов Киевской области ужасают весь мир. Одну из них обнародовала первая леди Украины Елена Зеленская.
Женщину зовут Лиля. Она говорит, что 24 февраля была дома с мужем и ребенком. Они планировали идти на работу как обычно.
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Но жизнь развернулась таким образом, что началась война. Мы проснулись от сигнала машины во дворе. В Ирпене мы находились до 5 марта. Слышали все взрывы, скрывались в укрытиях. Но удалось выжить и выбраться из города,
– говорит она.
Сейчас семья в Украине. Они максимально распространяют информацию о войне. Женщина занимается волонтерством как только может.
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