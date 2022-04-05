Жінку звати Ліля. Вона каже, що 24 лютого була вдома з чоловіком і дитиною. Вони планували йти на роботу як зазвичай.

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Але життя повернулось таким чином, що розпочалась війна. Ми прокинулись від сигналу машини на подвір'ї. В Ірпені ми перебували до 5 березня. Чули всі вибухи, переховувалися в сховищах. Але вдалось вижити і вибратися з міста,

– каже вона.

Зараз родина в Україні. Вони максимально поширюють інформацію про війну. Жінка волонтерить як тільки може.

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