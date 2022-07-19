Увеличение поддержки и дополнительная помощь, – Зеленский озвучил детали визита первой леди в США

Первая леди Украины Елена Зеленская находится с официальным визитом в США. Президент Владимир Зеленский рассказал детали визита своей жены в Вашингтон.

Детали поездки первой леди Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения, сообщает 24 канал. У визита Елены Зеленской в США есть несколько значимых задач.

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Подробности визита Зеленской в США

Владимир Зеленский рассказал, что основными задачами визита первой леди Украины в США является увеличение американской поддержки для Украины, дополнительная помощь по защите людей от российского террора, решение гуманитарных потребностей.

Во второй день своего визита Зеленская встретилась с первой леди США Джилл Байден, президентом Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и вторым джентельменом США Дагласом Эмгоффом.

Также Елена Зеленская провела ряд других встреч, в том числе и с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Помимо этого, первая леди Украины выступит в Конгрессе США.

Завтра Елена будет выступать в Конгрессе – от имени всех украинских матерей, всех украинских женщин и это будет важное обращение. И я очень верю, что его действительно услышат те, от кого зависит принятие решений в США,

– сообщил Зеленский.

Зеленская в США: главное

Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в Вашингтон по приглашению Джилл Байден, чтобы говорить о потребностях Украины в сопротивлении и борьбе против страны-агрессора.

Визит Зеленской начался со встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. После этого первая леди почтила Мемориал памяти жертв Голодомора в Украине, который расположен в центре Вашингтона. Там же Зеленская встретилась с украинской общиной США.

Кроме того, Зеленская увиделась с руководительницей Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Павер.

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