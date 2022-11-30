Украине нужна не только победа, – Зеленская выступила перед парламентом Великобритании
Источник:Елена Зеленская
Елена Зеленская 29 ноября выступила перед парламентом Великобритании. Первая леди Украины отметила важность создания специального трибунала для расследования преступлений руководства России.
Зеленская подчеркнула, что Украине нужна не только победа в войне. Мы стремимся к справедливости.
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Зло должно быть наказано официально, – первая леди
Я приехала в Великобританию именно за ней – за справедливостью, которой должна завершиться эта война, равно как ею завершилась Вторая мировая,
– заявила Зеленская.
Сейчас невозможно вообразить, что после всех преступлений нацистов их не накажут. Это касается и россиян, направляющих свои ракеты на мирные города Украины.
Зеленская подчеркнула, что британцы хорошо знают, что такое историческая справедливость. Еще во время войны, 13 января 1942 года, именно в Великобритании подписали Сент-Джеймскую декларацию, на основе которой впоследствии состоялся Нюрнбергский трибунал.
Елена Зеленская выступила перед британскими парламентариями / Фото с телеграма первой леди
Теперь в таком трибунале нуждается Украина. Поэтому жена лидера Украины призвала парламентариев поддержать резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
Зло должно будет осуждено и наказано официально, публично, всем миром. Ибо справедливость нужна не только нам и всем пострадавшим. Справедливость нужна, чтобы выжил весь мир,
– сказала первая леди.
Что известно о специальном трибунале для России
Пока в мире не существует ни одного суда, который мог бы привлечь Кремль к ответственности за нападение на Украину. Именно поэтому Украина выступает за создание специального трибунала. Ведь руководство государства-агрессора должно быть наказано.
Друзья Украины Эстония, Литва и Латвия также призывают создать специальный трибунал. В общей сложности такую инициативу поддержали уже 15 государств.
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