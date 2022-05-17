Зеленские пришли на церемонию прощания с Кравчуком

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 17 мая пришли на церемонию прощания с Леонидом Кравчуком.

Так, Зеленские пришли в Украинский дом в Киеве, где проходит церемония прощания с первым президентом. Они возложили цветы к гробу, но к журналистам не подходили.

Кстати В Киеве прощаются с Леонидом Кравчуком: фото и видео церемонии похорон

Как прошла церемония

Гроб с первым президентом заносили военные под "Мелодия ля-минор" Мирослава Скорика.

Кроме Зеленских, провести в последний путь Кравчука пришли и другие бывшие и действующие чиновники. Среди них – Виталий Кличко, Александр Мороз, Александр Ткаченко, братья Суркисы. Также на церемонии заметили других президентов: Леонида Кучму, Виктора Ющенко, Петра Порошенко.

Напомним, Зеленский 10 мая отреагировал на смерть Кравчука. Он подчеркнул, что первый президент был тем человеком, который умел найти мудрые слова и сказать их так, чтобы услышали все украинцы. Глава государства отметил, что Кравчук всегда находил не одну минуту, чтобы помочь разобраться и дать совет. За это Зеленский поблагодарил его.

Что известно о смерти Кравчука

О смерти Кравчука стало известно 10 мая. Сначала об этом начали писать СМИ, а затем печальное известие подтвердила и Верховная Рада.

В 2021 году состояние здоровья первого президента существенно ухудшилось. В конце июня политику сделали операцию на сердце. Кроме того, Кравчук долгое время лежал в реанимации.

После этого его отправили на реабилитацию в Германию. В близком окружении политика были уверены, что он поправится, поскольку реабилитация проходила успешно.

10 января президент Владимир Зеленский поздравил Кравчука с днем рождения. Желал ему скорейшего выздоровления.

В январе 2022, когда сообщили об угрозах нападения России, Кравчук отреагировал на это. Политик отмечал, что готов закрыть родную землю грудью. В его последнем заявлении говорилось о том, что никто и никогда не покорит свободолюбивый народ Украины.

К теме – Попрощаться с Кравчуком пришли Кучма, Ющенко и Порошенко: