До последних дней Леонид Кравчук возглавлял Украинскую делегацию для участия в Трехсторонней контактной группе. Следует вспомнить, что во время своего последнего обращения к народу первый президент заверил, что никто никогда не покорит свободолюбивый украинский народ.
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Был человеком, изменившим ход истории Украины
Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что Леонид Кравчук был тем человеком, который умеет найти мудрые слова и сказать их так, чтобы услышали все украинцы.
Возможно, именно благодаря своей мудрости он был по-особому веселым. Всегда ценил жизнь, каждую минуту. Но и всегда находил далеко не одну минуту, чтобы помочь разобраться и дать совет. И в частности за это я ему лично благодарен,
– сказал Президент Украины.
Премьер-министр напомнил, что именно Кравчук в 1991 году подписал Постановление Верховной Рады о провозглашении независимости Украины и ежедневно работал на ее становление и развитие. Денис Шмыгаль выразил соболезнования родным и близким первого президента.
С подписью Кравчука распалась империя зла
Министр обороны Украины Алексей Резников вспомнил, что именно с подписью Леонида Кравчука империя зла распалась.
Спасибо за мирное восстановление нашей Независимости. Теперь мы защищаем ее с оружием в руках. R.I.P.,
– подытожил министр.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что это печальная новость и большая потеря.
"Я был лично знаком с ним, чем на самом деле горжусь. Леонид Макарович был мудрым патриотом Украины, действительно исторической фигурой в обретении нашей Независимости", – заметил Ермак.
Был исторической фигурой в обретении нашей Независимости
Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) вспомнила: "Леонид Макарович был мудрым политиком, патриотом Украины, действительно исторической фигурой в обретении нашей Независимости. Светлая память светлому человеку!".
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук написал, что Леонида Кравчука не будет хватать Украине.
Он был Человеком, который изменил ход истории Украины, поэтому я благодарю Бога, что имел возможность этот отрезок земного времени дружить с Ним,
– вспомнил Стефанчук.
Верховная Рада опубликовала фото Леонида Кравчука и Руслана Стефанчука
Кличко вспомнил слова Кравчука о лидерстве
Он говорил, что лидером людей являются три вещи: талант, сильный характер и знания. Все это было присуще Леониду Макаровичу, вошедшему в историю нашего суверенного государства как первый его законно избранный лидер,
– вспомнил Виталий Кличко.
Мэр Киева также выразил соболезнования родным и близким Леонида Макаровича, а также:
- вспомнил, что на его судьбу выпали бурные для нашей страны времена, непростые и исторические решения, становление украинской Независимости;
- поблагодарил Леонида Макаровича за любовь к Украине, за мудрость и смелость.
Светлая Вам память, господин Президент!,
– написал Кличко.
Глава столицы вспомнил, что за свою независимость и свободу мы боремся сегодня в войне против России, которая хочет реставрировать империю.
Однако Виталий Кличко заверил, что Украина сохранит суверенитет и свободу, полученную более 30 лет назад, не отступит и победит.
Кулеба много лет знал Кравчука
Леонида Макаровича я знал многие годы и всегда восхищался его мудростью. Он очень болел за Украину. Искренние соболезнования родным,
– написал Николай Кулеба.
Бывший Уполномоченный Президента по правам ребенка добавил: "Светлая память первому Президенту Украины".
Николай Кулеба знал Леонида Кравчука много лет и восхищался его мудростью
Человечный, мудрый, благоразумный
Также слова о первом Президенте Украины Леониде Кравчуке в день его смерти 10 марта высказали:
- Ирина Верещук, которая вспомнила, что имела честь знать Леонида Макаровича и запомнила все, чему он учил: "Он остался среди нас как светлая и мудрая личность. А еще он был очень человечным";
- Петр Порошенко написал, что сознательный переход Леонида Кравчука на государственные позиции сыграл не последнюю роль в провозглашении Независимости. Добавил: "Нет никакого сомнения, что Леонид Макарович ушел с верой в нашу победу";
- Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков написал, что это большая потеря для всей Украины. Ведь первый президент до последнего оставался верен своей стране и стремился своим опытом и знаниями сделать нашу жизнь лучше и ему это удавалось.
- Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что это человек, который первый на постсоветском пространстве передал власть демократическим путем: "Он был мудрым и благоразумным". Мы же охраняем, оберегаем и защищаем ту страну, которую получило для нас славное поколение 1991 года;
- Сами "Слуги народа" заявили, что Леонид Кравчук внес огромный вклад в становление нашего государства: "За время президентства Леонида Кравчука были утверждены главные украинские символы: Герб, Флаг и Гимн Украины, сформированы Вооруженные силы Украины, а независимость Украины признана всем миром".
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Что известно о смерти и последнем году Леонида Кравчука: главное
- 10 мая в 88 лет умер первый Президент Украины Леонид Кравчук. Сначала об этом сообщили украинские СМИ. Впоследствии эту информацию подтвердили в Верховной Раде Украины.
- До последнего политик не прекращал участвовать в политической жизни Украины, являлся председателем Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.
- Еще в январе 2022 года он передал журналистам письмо, в котором писал, что с тревогой следит за новостями о возможном широкомасштабном вторжении России в Украину. Тогда уверял, что ему хочется "грудью закрыть родную землю". А также был убежден – если в чьей-то больной голове назревает воровской план захвата Украины, пусть знают: никто никогда не покорит свободолюбивый украинский народ.
- Перед этим в июне 2021 года Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце в Киевском центре сердца. После этого политик уехал на реабилитацию в Германию.
- Леонид Кравчук был в реанимации почти месяц. По данным 24 канала – под аппаратом искусственной вентиляции легких.
- В июле 2021 года родные политика попросили врачей воздерживаться от комментариев по поводу состояния здоровья первого Президента.
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