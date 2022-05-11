До останніх днів Леонід Кравчук очолював Українську делегації для участі у Тристоронній контактній групі. Варто пригадати, що під час свого останнього звернення до народу перший президент запевнив, що ніхто й ніколи не підкорить волелюбний український народ.

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Був людиною, яка змінила хід історії України

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що Леонід Кравчук був тією людиною, яка вміла знайти мудрі слова і сказати їх так, щоб почули всі українці.

Можливо, саме завдяки своїй мудрості він був по-особливому веселим. Завжди цінував життя, кожну його хвилину. Але й завжди знаходив далеко не одну хвилину, щоб допомогти розібратися і щоб дати пораду. І зокрема за це я йому особисто вдячний,

– сказав Президент України.

Прем'єр-міністр пригадав, що саме Кравчук в 1991 році підписав Постанову Верховної Ради про проголошення незалежності України та щодня працював на її становлення та розвиток. Денис Шмигаль висловив співчуття рідним і близьким першого президента.

За підписом Кравчука розпалась імперія зла

Міністр оборони України Олексій Резніков пригадав, що саме за підписом Леоніда Кравчука імперія зла розпалася.

Дякуємо за мирне відновлення нашої Незалежності. Зараз ми захищаємо його зі зброєю в руках. R.I.P.

– підсумував міністр.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що це сумна новина і велика втрата.

"Я був особисто знайомий з ним, чим насправді пишаюсь. Леонід Макарович був мудрим патріотом України, справді історичною фігурою у здобутті нашої Незалежності", – зауважив Єрмак.

Був історичною постаттю у здобутті нашої Незалежності

Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ) пригадала: "Леонід Макарович був мудрим політиком, патріотом України, справді історичною постаттю у здобутті нашої Незалежності. Світла пам'ять світлій людині!".

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук написав, що Леоніда Кравчука не вистачатиме Україні.

Він був Людиною, яка змінила хід історії України, тому я дякую Богові, що мав можливість цей відрізок земного часу товаришувати з Ним,

– пригадав Стефанчук.



Верховна Рада опублікувала фото Леоніда Кравчука та Руслана Стефанчука

Кличко пригадав слова Кравчука про лідерство

Він говорив, що лідером людей є три речі: талант, сильний характер та знання. Все це було притаманне Леоніду Макаровичу, який увійшов в історію нашої суверенної держави як перший її законно обраний лідер,

– пригадав Віталій Кличко.

Мер Києва також висловив співчуття рідним та близьким Леоніда Макаровича, а також:

пригадав, що на його долю випали буремні для нашої країни часи, непрості та історичні рішення, становлення української Незалежності;

подякував Леоніду Макаровичу за любов до України, за мудрість і сміливість.

Світла Вам пам'ять, пане Президенте!

– написав Кличко.

Очільник столиці пригадав, що за свою незалежність та свободу ми боремося сьогодні у війні проти Росії, яка хоче реставрувати імперію.

Однак Віталій Кличко запевнив, що Україна збереже суверенітет і волю, яку здобула понад 30 років тому, не відступить та переможе.

Кулеба багато років знав Кравчука

Леоніда Макаровича я знав багато років і завжди захоплювався його мудрістю. Він дуже вболівав за Україну. Щирі співчуття рідним,

– написав Микола Кулеба..

Колишній Уповноважений Президента з питань прав дитини додав:"Світла пам'ять першому Президенту України".



Микола Кулеба знав Леоніда Кравчука багато років та захоплювався його мудрістю

Людяний, мудрий, розсудливий

Також слова про першого Президента України Леоніда Кравчука в день його смерті 10 березня висловили:

Ірина Верещук, яка пригадала, що мала за честь знати Леоніда Макаровича та запам'ятала все, чому він вчив: "Він залишився серед нас як світла та мудра особистість. А ще він був дуже людяний ";

"; Петро Порошенко написав, що свідомий перехід Леоніда Кравчука на державницькі позиції зіграв не останню роль в проголошенні Незалежності. Додав: "Нема жодного сумніву, що Леонід Макарович пішов з вірою в нашу перемогу ";

"; Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков написав, що це велика втрата для всієї України. Адже перший президент до останнього залишався вірним своїй країні і прагнув своїм досвідом та знаннями зробити наше життя кращим і йому це вдавалося.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила, що це людина, яка перша на пострадянському просторі передала владу демократичним шляхом: "Він був мудрим і розсудливим". Ми ж охороняємо, оберігаємо та захищаємо ту країну, яку здобуло для нас славетного покоління 1991 року;

Самі "Слуги народу" заявили, що Леонід Кравчук зробив величезний внесок у становлення нашої держави: "За час президентства Леоніда Кравчука було затверджено головні українські символи: Герб, Прапор і Гімн України, сформовано Збройні сили України, а незалежність України визнана всім світом".

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Що відомо про смерть та останній рік Леоніда Кравчука: головне

10 травня у 88 років помер перший Президент України Леонід Кравчук. Спочатку про це повідомили українські ЗМІ. Згодом цю інформацію підтвердили у Верховній Раді України.

До останнього політик не припиняв брати участь у політичному житті України, був головою Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

Ще у січні 2022 року він передав журналістам листа, у якому писав, що з тривогою стежить за новинами про можливе широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Тоді запевняв, що йому хочеться "грудьми закрити рідну землю". А також був переконаний – якщо в чиїйсь хворій голові назріває злодійський план захоплення України, хай знають: ніхто й ніколи не підкорить волелюбний український народ.

Перед цим, у червні 2021 року Леоніду Кравчуку зробили операцію на серці в Київському центрі серця. Після цього політик поїхав на реабілітацію в Німеччину.

Леонід Кравчук був у реанімації майже місяць. За даними 24 каналу, – під апаратом штучної вентиляції легень.

У липні 2021 року рідні політика попросили лікарів утримуватись від коментарів щодо стану здоров'я першого Президента.

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