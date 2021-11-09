Собрание должно пройти в Киеве в здании Офиса Президента и начаться в 13:30 часов.

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Владимир Зеленский поручил Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года заседания СНБО,

– сообщили в Совете нацбезопасности.

Все члены СНБО Украины уже проинформированы о дате, времени и месте проведения собрания.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что появление СНБО в Украине является очень важным. По его словам, этот орган работает мощно, а олигархи и предатели чувствуют давление.

Предыдущие заседания СНБО

Последний раз Совет нацбезопасности собирался 22 октября, во время заседания обсудили:

пути борьбы с газовым кризисом;

противодействие коронавирусной инфекции и вакцинацию.

Неделей ранее, 15 октября, СНБО одобрил План обороны Украины, Стратегию биобезопасности и биологической защиты, Стратегию информационной безопасности, Санкции за выборы на оккупированных территориях.