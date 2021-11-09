Собрание должно пройти в Киеве в здании Офиса Президента и начаться в 13:30 часов.
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Владимир Зеленский поручил Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года заседания СНБО,
– сообщили в Совете нацбезопасности.
Все члены СНБО Украины уже проинформированы о дате, времени и месте проведения собрания.
Предыдущие заседания СНБО
Последний раз Совет нацбезопасности собирался 22 октября, во время заседания обсудили:
- пути борьбы с газовым кризисом;
- противодействие коронавирусной инфекции и вакцинацию.
Неделей ранее, 15 октября, СНБО одобрил План обороны Украины, Стратегию биобезопасности и биологической защиты, Стратегию информационной безопасности, Санкции за выборы на оккупированных территориях.