Зібрання має пройти у Києві в будівлі Офісу Президента та розпочатися о 13:30 годині.
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Володимир Зеленський доручив Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року засідання РНБО,
– повідомили у Раді нацбезпеки.
Всі члени РНБО України вже поінформовані про дату, час та місце проведення зібрання.
Попередні засідання РНБО
- Востаннє Рада національної безпеки й оборони збиралася 22 жовтня. Під час засідання обговорили шляхи боротьби з газовою кризою, протидію коронавірусній інфекції і вакцинацію.
- РНБО 15 жовтня схвалила План оборони України, Стратегію біобезпеки та біологічного захисту, Стратегія інформаційної безпеки, пакет санкцій за вибори на окупованих територіях.