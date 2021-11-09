Зібрання має пройти у Києві в будівлі Офісу Президента та розпочатися о 13:30 годині.

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Володимир Зеленський доручив Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року засідання РНБО,

– повідомили у Раді нацбезпеки.

Всі члени РНБО України вже поінформовані про дату, час та місце проведення зібрання.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що поява РНБО в Україні є дуже важливою. За його словами, цей орган працює потужно, а олігархи та зрадники відчувають тиск.

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