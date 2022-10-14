В День защитников Зеленский почтил воинов, отдавших жизнь за Украину: чувственное видео

Президент Владимир Зеленский в День защитников и защитниц Украины почтил память воинов, отдавших жизнь, защищая Родину.

На Михайловской площади в Киеве к Стене памяти павших защитников в российско-украинской войне возложили венок с цветами украинского народа. Зеленский и все присутствующие почтили память павших воинов минутой молчания.

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Зеленский подчеркнул, что подвиги героев – навсегда в истории страны и наших сердцах. Будущая победа, по словам президента, станет лучшим чествованием наших защитников.

Вечная слава воинам, отдавшим жизнь за нашу свободу! Они наши герои,

– подчеркнул глава государства.

Трогательное видео с церемонии памяти погибших:

Зеленских почтил погибших воинов / Фото Офиса Президента:

На Львовщине также почтили борцов за независимость

На Лычаковском кладбище во Львове также почтили память борцов за независимость Украины. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий, политики, духовенство и общественность помолились за всех героев, отдавших свою жизнь за мир и независимость нашего государства.

Возложили цветы и лампадки к могилам на Марсовом поле, на полях почетных захоронений №67 и №76 Лычаковского кладбища. Также была панихида. Козицкий отметил, что помнят о подвигах каждого и каждой, кто не вернулся с поля боя, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

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