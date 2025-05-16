Украинский президент Владимир Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества. Мероприятие проходит сегодня, 16 мая, в столице Албании Тиране.

Главу государства уже поздравил с прибытием албанский премьер-министр Эди Рама. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию саммита.

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Что известно о визите Зеленского в Албанию

Утром 16 мая сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Албанию, чтобы принять участие в саммите Европейского сообщества. Этот визит был заранее запланирован.

По словам Зеленского, на мероприятии будут присутствовать более 40 иностранных лидеров. Стоит отметить, что саммит не является настолько официальным, как другие. Там значительно больше свободы, поэтому при необходимости узкие встречи лидеров могут перерасти в более масштабные мероприятия.

Дипломатические источники сообщили СМИ, что в Тиране встретятся Стармер, Макрон, Мерц, Эрдоган и Зеленский. Они обсудят пути прекращения войны в Украине. А главной темой саммита станет резкое усиление санкций против России.

Заметим, что предыдущий саммит Европейского политического сообщества состоялся в Будапеште 7 ноября 2024 года. Тогда Украину также представлял Владимир Зеленский.