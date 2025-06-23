Зеленский впервые посетит Совет Европы в Страсбурге и выступит перед Ассамблеей ПАСЕ

Президент Владимир Зеленский 25 июня впервые посетит Совет Европы в Страсбурге по приглашению генерального секретаря Алена Берсе. Этот визит состоится на фоне усиления войны России против Украины.

Кроме этого, украинский глава государства выступит перед Комитетом министров Совета Европы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Новости".

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Что известно о визите Зеленского в Страсбург

В пресс-службе Совета Европы "Общественному" сообщили, что Комитет министров завершает подготовку правовых инструментов, которые необходимы для запуска специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, после того, как он одобрил создание трибунала на своем ежегодном заседании в Люксембурге 14 мая 2025 года.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе отметил, что агрессия не должна оставаться безнаказанной. По его словам, этот специальный трибунал призван обеспечить подотчетность и привлечение к ответственности тех, кто несет наибольшую ответственность.

Кроме этого, по приглашению президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодороса Руссопулоса Зеленский также выступит перед Ассамблеей во время ее летней сессии и ответит на вопросы депутатов.

Заметим, что ПАСЕ последовательно призывает к полной ответственности за агрессивную войну России против Украины.

Я горжусь тем, что Парламентская ассамблея Совета Европы была первым международным органом, который призвал к созданию трибунала для суда над политическими и военными лидерами России за развязывание этой ужасной войны и потрясающие страдания, которые она вызвала. Справедливость победит,

– сказал Руссопулос.

Напомним, что в конце марта коалиция государств по созданию спецтрибунала по преступной агрессии против Украины завершила свою двухлетнюю работу.

К ней присоединились более 40 стран. Цель трибунала – судить высшее политическое и военное руководство государств, которые ведут войну против Украины. Сейчас речь идет о России, Беларуси и Северной Корее. Ожидается, что этот трибунал может заработать уже в следующем, 2026 году.