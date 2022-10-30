Новое заседание Ставки Главнокомандующего: Зеленскому доложили о предстоящих действиях России

Владимир Зеленский 30 октября провел новое заседание Ставки Главнокомандующего. Украинский лидер подчеркнул, что работа на победу продолжается без выходных.

Зеленский рассказал, что во время заседания обсудили оперативную ситуацию на фронте. Кроме того, заслушали информацию о возможных будущих действиях оккупантов.

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Подробно остановились на вопросе обеспечения нашей армии боеприпасами и ремонта военной техники. В заключение подробно проанализировали шаги, уже предпринятые для защиты инфраструктурных и энергетических объектов. Выстоим. Докажем всему миру, что мы несокрушимы,

– заявил Зеленский.

Участие в заседании приняли: Валерий Залужный, Андрей Ермак, Алексей Данилов, Александр Сырский и другие. Кроме того, присоединились Дмитрий Кулеба, Денис Монастырский, Михаил Федоров и Александр Кубраков.

Командующие войсками оперативных направлений доложили президенту об оперативной ситуации на фронте.

Данилов раскрыл детали заседания

Секретарь СНБО рассказал, что это было 27 заседания Ставки. Традиционно обсуждали самые главные в повестке дня вопросы.

В частности, говорилось о происходящем на Херсонском направлении. Среди тем была и ситуация в Беларуси. Замыслы врага – понятны. Необходимые решения будут приниматься. Деталей Данилов не раскрывал.

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