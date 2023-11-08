Обсудили чувствительные вопросы, – Зеленский провел совещание с разведкой
Владимир Зеленский 7 ноября провел несколько важных совещаний. В частности, одна из них была с представителями разведки.
Об этом президент Украины рассказал во время своего вечернего обращения. Глава государства отметил, что во время встречи удалось обсудить чувствительные вопросы, передает 24 Канал.
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Зеленский провел совещание с разведкой
Президент подчеркнул, что в этот день он в большинстве своем провел по совещаниям. В частности, недавно он завершил совещание по разведке.
Узкий состав, очень чувствительные вопросы защиты наших людей. Детали будут чуть позже,
– рассказал он.
Глава государства подчеркнул, что провел совещание по международным мероприятиям и нашим, украинским событиям, которые ожидаются в ноябре. В частности, это и годовщина начала Революции достоинства, и годовщина Голодомора.
"Будут разные компоненты государственной работы, в том числе международный компонент. Все готовим", – сказал глава государства.
Также в этот день он начал с селекторного совещания. Президенту доложили, что на боевое дежурство поставлены дополнительные системы ПВО NASAMS. Однако, по словам Зеленского, воздушный щит Украины будет еще усиливаться.
Президент высказался о приоритетах во время войны
- Владимир Зеленский отметил, что усилия власти украинских городов и сел должны быть сосредоточены в первую очередь на военные проблемы. Да, он осудил бюджетные расходы местного самоуправления на брусчатку и ремонт улиц.
- Кроме того, президент осудил широкие празднества, проходящие в тылу. В частности, Зеленский подчеркнул, что в настоящее время Силы обороны живут совсем другими эмоциями, которые не слишком вяжутся с празднованиями.
- Президент также отметил проблемы, о которых говорят сами военные. Он ожидает от соответствующих структур и органов власти конкретных ответов на задачи, которые объективно перед нашим государством сейчас.
- Также Зеленский утвердил решение СНБО по усиление энергостойкости Украины. Это решение касается погашения долгов, развития энергетики и создания мощностей для генерации электроэнергии.