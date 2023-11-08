Обсудили чувствительные вопросы, – Зеленский провел совещание с разведкой

Владимир Зеленский 7 ноября провел несколько важных совещаний. В частности, одна из них была с представителями разведки.

Об этом президент Украины рассказал во время своего вечернего обращения. Глава государства отметил, что во время встречи удалось обсудить чувствительные вопросы, передает 24 Канал.

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Зеленский провел совещание с разведкой

Президент подчеркнул, что в этот день он в большинстве своем провел по совещаниям. В частности, недавно он завершил совещание по разведке.

Узкий состав, очень чувствительные вопросы защиты наших людей. Детали будут чуть позже,

– рассказал он.

Глава государства подчеркнул, что провел совещание по международным мероприятиям и нашим, украинским событиям, которые ожидаются в ноябре. В частности, это и годовщина начала Революции достоинства, и годовщина Голодомора.

"Будут разные компоненты государственной работы, в том числе международный компонент. Все готовим", – сказал глава государства.

Также в этот день он начал с селекторного совещания. Президенту доложили, что на боевое дежурство поставлены дополнительные системы ПВО NASAMS. Однако, по словам Зеленского, воздушный щит Украины будет еще усиливаться.

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