Триллион на оборону, индексация пенсий, сокращение расходов: Зеленский провел совещание о бюджете

8 сентября 2022 , 04:14
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Президент Владимир Зеленский 7 сентября провел совещание с премьером, министром финансов и главой ОП – обсуждали проект Бюджета на 2023 год.

Зеленский в традиционном обращении отметил, что это будет бюджет воюющей страны, информирует 24 канал.

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Каким будет Бюджет-2023

Параметры Бюджета чиновники представят позже, но Зеленский уже наметил важные пункты.

  • Более триллиона гривен выделят на сектор безопасности и обороны. По словам президента, это приоритет.
  • Зеленский заверил, что социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме. Правительству поставлена задача обеспечить индексацию пенсий для всех пенсионеров.
  • Максимально сократят все некритические издержки государства. Это необходимо, чтобы обеспечить финансовую и социальную стабильность. Правительство должно представить программу сокращения расходов на государственные предприятия, на аппарат, на институции, не отвечающие потребностям этого особого времени. Зеленский ждет от чиновников предложений.
  • Президент заверил, что программа кредитования "5-7-9%" сохраняется. Остальные программы для бизнеса тоже будут действовать.
  • Создадут специальный фонд восстановления, который будет наполняться, в частности, за счет конфискованных российских активов.

Проект бюджета должен подать в Верховную Раду вовремя, как это предусмотрено законом.

Смотрите больше – обращение Зеленского за 7 сентября: видео

Автор: Ольга Музика