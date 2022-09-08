Триллион на оборону, индексация пенсий, сокращение расходов: Зеленский провел совещание о бюджете

Президент Владимир Зеленский 7 сентября провел совещание с премьером, министром финансов и главой ОП – обсуждали проект Бюджета на 2023 год.

Зеленский в традиционном обращении отметил, что это будет бюджет воюющей страны, информирует 24 канал.

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Каким будет Бюджет-2023

Параметры Бюджета чиновники представят позже, но Зеленский уже наметил важные пункты.

Более триллиона гривен выделят на сектор безопасности и обороны. По словам президента, это приоритет.

По словам президента, это приоритет. Зеленский заверил, что социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме. Правительству поставлена задача обеспечить индексацию пенсий для всех пенсионеров.

для всех пенсионеров. Максимально сократят все некритические издержки государства. Это необходимо, чтобы обеспечить финансовую и социальную стабильность. Правительство должно представить программу сокращения расходов на государственные предприятия, на аппарат, на институции, не отвечающие потребностям этого особого времени. Зеленский ждет от чиновников предложений.

государства. Это необходимо, чтобы обеспечить финансовую и социальную стабильность. Правительство должно представить программу сокращения расходов на государственные предприятия, на аппарат, на институции, не отвечающие потребностям этого особого времени. Зеленский ждет от чиновников предложений. Президент заверил, что программа кредитования "5-7-9%" сохраняется. Остальные программы для бизнеса тоже будут действовать.

Создадут специальный фонд восстановления, который будет наполняться, в частности, за счет конфискованных российских активов.

Проект бюджета должен подать в Верховную Раду вовремя, как это предусмотрено законом.

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