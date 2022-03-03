Зеленский на 8-й день войны дал большое интервью: главные тезисы
Владимир Зеленский на 8-й день войны дал большое интервью. Президент рассказал о ситуации в Украине.
Владимир Зеленский пообщался с журналистами на улице Банковой в Киеве. Это случилось 3 марта – на 8-й день героической борьбы наших войск против российских оккупантов.
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У нас особое государство и очень особенные люди
Президент Украины заверил, что у нас очень крепкие люди, в частности, тероборона. Владимир Зеленский вспомнил, что даже под обстрелами военным вынесут еду или воду. Президент заверил, что именно поэтому так уверенно вместе с ВСУ и народом защищает государство.
Потому что у нас особое государство и очень особенные люди. И я не хочу, чтобы их уничтожали. Хочу, чтобы они остались, и не только в истории об Украине, как легенде о 300 спартанцах. Я не хочу этого,
– заверил Президент.
Оккупанты с собой привезли крематории, они сами их несут
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "мобильные крематории", которые привезли с собой оккупанты. Он акцентировал внимание на том, что это еще одна демонстрация нежелания России считать своих людей.
Они несут крематории для себя. Это ужас. Я не понимаю, что это за человек, который может планировать такие акты геноцида и нацизма.
– сказал Президент.
По словам главы государства, Кремль посылает своих солдат как "мясо".
Если бы не был президентом – пошел бы в тероборону
Владимир Зеленский признался, что если бы не был Президентом Украины, вступил бы в ряды теробороны. Ни при каких условиях он не сдал бы оружие. Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины отметил, что сегодня он является гарантом не только Конституции, но и своего народа.
Если бы я ни был президентом, я бы сегодня был в территориальной обороне. Я давал бы продукты, стрелял бы, помогал бы, я делал бы то, что мне говорили. Но если бы мне сказали: "Ты должен сложить оружие", я бы этого не сделал,
– заявил Зеленский.
Президент напомнил, что мы защищаем свою землю.
Хочу, чтобы матери забрали ребят (оккупантов – 24 канал), такая смерть – это не по-человечески
Президент Владимир Зеленский высказался по поводу погибших российских военных на территории Украины. Он заявил, что хочет, чтобы их матери унесли тела своих сыновей.
"Мне 45-й год. У меня дочь такого возраста (как оккупанты – 24 канал). Это ужасно! Я не могу даже представить себе, что это почти такие же ребята... Они (по возрасту – 24 канал) могут быть моими детьми. Или детьми таких людей, как я, моего поколения", – сказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что в Украине погибли многие военные из России. По словам президента, их должен судить Бог, а не крематорий.
Я хочу, чтобы эти матери поняли... Чтобы они приехали и унесли. И даже ребят, которые погибли уже здесь... Погибло их много! И даже сейчас я бы не хотел, чтобы их в крематории оставляли. Их матери даже не будут знать за что, почему и где. Это неправильно! Это не по-человечески! Ибо Бог един. Даже если тебя послали и ты решил убивать других людей – тебя судить должен Бог, а не крематорий,
– отметил Зеленский.
Президент сказал, что оккупантов должен судить Бог. Он добавил, что Украина откроет доступ российским матерям.
"Пусть они приедут и заберут своих детей", – резюмировал президент.
Конец света уже случился
Президент заявил, что Украина сейчас "паркан" между цивилизацией и не цивилизацией. Глава нашего государства попросил забыть о всяческих пророчествах цивилизации Мая и сценариях апокалипсиса. По убеждению Зеленского, конец света уже произошел.
Забудьте о каких-либо Мая, апокалипсисе, конце света и т.д. Конец света уже произошел. Если мы не можем остановить такие шаги, то это и есть конец света, этого мира, и конец света для таких людей (как Путин – 24 канал),
– эмоционально подчеркнул Владимир Зеленский.
Кстати, Президент Украины добавил, что не отрезает от цивилизации народ России и обычных людей. Разница в том, что они, россияне, боятся выйти на улицу сказать своему президенту (так, как говорят украинцы самому Зеленскому) то, что их не устраивает.
Главные важные цитаты из интервью Президента Украины
- Отвечая на вопрос о страхе потери близких и Украины, Президент сказал: "Как любой человек мы все хотим жить. Если человек не боится потерять жизнь свою или своих детей – это нездоровый человек".
- Комментируя помощь Запада, Президент поблагодарил и сказал, что это слишком поздно.
- Говоря о прожорливости России, Владимир Зеленский добавил: "Дальше будет Латвия, Литва, Эстония, Молдова, Грузия, Польша". По мнению нашего Президента, россияне "будут идти к Берлинской стене".
- Об атаке возле Успенского Собора: "Русская бомба, выпущенная на церковь Московского патриархата, – это так Путин "защищает"?"
- Владимир Зеленский снова подчеркнул, что Украина хочет ввести закрытие неба: "Мы хотим ввести закрытие неба, потому что убивают наших людей… Дайте самолеты, если нет смелости закрыть небо".
- Комментируя отношения с Польшей: "Проблем с Польшей у нас нет, Дуда – тот лидер, который меня спрашивает, что я сейчас делаю. Это мощные отношения, мы друзья. Но нам нужны самолеты (для закрытия неба – 24 канала").
- О Путине: "Мне неинтересно смотреть в эти глаза". Президент рассказал, что после первой встречи с Лавровым в США тот позвонил в росСМИ и соврал об их разговоре.
- Владимир Зеленский о детях: "Что останется после меня? Мои дети. Поэтому я хочу, чтобы они были живы".
- Президент Украины обратился к Путину: "Мы не нападаем на Россию, и не собираемся. Мы не в НАТО. Уходи из нашей земли, или сядь со мной за стол переговоров. Чего ты боишься?" Добавил: "Я не хочу говорить с Путиным, а должен с ним говорить".
Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на территории Украины по состоянию на 3 марта
- "Мы теряем некоторые города, где зашли оккупанты, это правда. Но в оккупированные городки Россия блокирует въезд для украинских гуманитарных грузов, чтобы показать, как они привозят свою гуманитарку".
- "Россияне забирают продукты из наших магазинов, а через полчаса раздают их на площади как помощь от себя".
- "У меня нет вопросов к Эрдогану, ведь он один из гарантов безопасности".
- "Украина заслужила быть наравне с Германией и другими странами ЕС".
- "В лесу, по ту сторону границы, размещена десантно-штурмовая бригада Беларуси: им приказали наступать".
- "Мариуполь остается примером героического сопротивления русскому нашествию".
- "На оккупированном Донбассе формируют части из резервистов, которых оккупант будет перекидывать в Харьков".
- "Оборона Киева продолжает отражение атаки врага. Противник терпит потери и не достигает целей".
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