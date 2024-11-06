Готовим замены и назначения, – Зеленский анонсировал кадровые изменения в посольствах

Владимир Зеленский анонсировал назначение послов на вакантные должности в соответствующих странах. Кроме того, готовятся замены определенных дипломатов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента 5 ноября.

Читайте также "Послы не могут быть оторванными от реалий войны": Сибига отозвал представителя МИД из Грузии

Будут замены и назначения послов

Глава государства рассказал, что во вторник много определили по вопросам нашей дипломатии. В частности, обсудили с министром иностранных дел Андреем Сибигой кандидатуры послов Украины на вакантные должности в соответствующих странах.

Обсудили и результаты работы наших дипломатов. Готовим замены и назначения,

– заявил Владимир Зеленский.

Кстати, сейчас 64 зарубежные дипучреждения Украины возглавляются послами. Между тем почти в 30 странах должности послов пока вакантны. Об этом сообщили в МИД на запрос "Бабеля".

Добавим, после назначения на должность министра иностранных дел Андрей Сибига в начале сентября анонсировал ряд кадровых решений и пересмотр внешнеполитической стратегии.