Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення президента 5 листопада.

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Будуть заміни й призначення послів

Глава держави розповів, що у вівторок багато визначили щодо питань нашої дипломатії. Зокрема, обговорили з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою кандидатури послів України на вакантні посади у відповідних країнах.

Обговорили й результати роботи наших дипломатів. Готуємо заміни й призначення,

– заявив Володимир Зеленський.

До речі, наразі 64 закордонні дипустанови України очолюються послами. Тим часом у майже 30 країнах посади послів поки що вакантні. Про це повідомили в МЗС на запит "Бабеля".

Додамо, після призначення на посаду міністра закордонних справ Андрій Сибіга на початку вересня анонсував низку кадрових рішень і перегляд зовнішньополітичної стратегії.