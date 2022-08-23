Зеленский анонсировал много активностей в День Независимости: какие это будут мероприятия

Уже завтра, 24 августа, Украина отметит День Независимости. Из-за угрозы обстрелов массовые события проводить не будут, но без торжеств не обойдется.

Украина, несмотря на войну с российскими оккупантами, будет праздновать День Независимости, за которую приходится сражаться с оккупантами прямо сейчас. По данным разведок партнеров, они могут осуществить масштабный ракетный обстрел украинских городов, поэтому проводить массовые мероприятия очень опасно.

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Как Украина будет праздновать День Независимости

Президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам сообщил, что завтра Украина будет праздновать свой главный праздник – День Независимости. По его мнению, каждый украинец заслуживает понимания, какой невероятный путь нам удалось пройти.

Мы запланировали много активностей – того, что подчеркнет, какой путь мы прошли. Прошли все вместе – украинцы в Украине, на всей нашей территории, на свободной и временно оккупированной, потому что наши люди повсюду борются. Украинцы за границей – все, кто помогал, все, кто распространял правду об Украине, все, кто призывал бороться за Украину,

– сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что ни один оккупант не чувствует себя в безопасности, а коллаборанты не верят в свое будущее. Нам удалось отвоевать не только свое настоящее, но и перспективы.

Также он пообещал наградить людей, которые внесли весомый вклад в прочность и силу Украины, это касается многих сфер жизни.

"Я попросил разные министерства, областные администрации, Вооруженные Силы Украины, представителей СМИ предоставить свои предложения относительно того, кто – решаете вы – кто заслуживает наград в День Независимости. И завтра награды получат те, кто действительно их заслуживает", – добавил президент.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к украинцам