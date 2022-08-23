Україна попри війну з російськими окупантами буде святкувати День Незалежності, яку доводиться виборювати просто зараз. За даними розвідок партнерів, окупанти можуть здійснити масштабний ракетний обстріл українських міст, тому проводити масові заходи дуже небезпечно.

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Як Україна буде святкувати День Незалежності

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців повідомив, що завтра Україна святкуватиме своє головне свято – День Незалежності. На його думку, кожен українець заслуговує на розуміння, який неймовірний шлях нам вдалося пройти.

Ми запланували багато активностей – того, що підкреслить, який шлях ми пройшли. Пройшли всі разом – українці в Україні, на всій нашій території, на вільній і на тимчасово окупованій, бо наші люди всюди борються. Українці за кордоном – усі, хто допомагав, усі, хто поширював правду про Україну, усі, хто закликав боротися за Україну,

– сказав Зеленський.

Він підкреслив, що жоден окупант не почувається у безпеці, а колаборанти не вірять у своє майбутнє. Натомість нам вдалося відвоювати не лише своє сьогодення, а й перспективи.

Також він пообіцяв нагородити людей, які зробили вагомий внесок в міцність та силу України, це стосується багатьох сфер життя.

"Я попросив різні міністерства, обласні адміністрації, Збройні Сили України, представників ЗМІ надати свої пропозиції щодо того, хто – вирішуєте ви – хто заслуговує нагород у День Незалежності. І завтра нагороди отримають ті, хто справді на них заслуговує", – додав президент.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до українців