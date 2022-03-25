Зеленский анонсировал новую программу поддержки переселенцам

Чиновники готовят новую программу поддержки для украинских переселенцев из районов боевых действий. Она поможет им получить жилье.

Жилье для переселенцев

Об этом завил Президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 канал. По его словам областные администрации получили четкую задачу – быстро выделить землю для строительства временного жилья для перемещенных лиц.

Читайте также: Наши героические ВСУ нанесли врагу мощные удары и заметные потери, – Зеленский

Хочу еще раз подчеркнуть – это временное жилье. После того как установим мир, мы начнем немедленное, масштабное восстановление нашего государства. Но сейчас людям нужен временный дом. Свой дом. И лучше – это дом в Украине, чем где-то за границей. Пособие мы выплачиваем, работу даем. Люди свои. Страна своя,

– заявил президент.

Пенсии

По словам Зеленского, уже начались выплаты пенсий за апрель. В частности, Пенсионный фонд перечислил Ощадбанку всю сумму пенсий для Черниговской и Луганской областей. Уже завтра деньги будут у людей на карточках, а Укрпочта будет развозить наличные.

Завтра – послезавтра выплата апрельских пенсий будет продолжаться и в других областях Восточной и Центральной Украины. На днях же волна выплат охватит все государство,

– добавил Зеленский

еПоддержка

По программе "еПоддержка" людям, которые потеряли работу или возможность заниматься предпринимательством, уже выплачено более 20 миллиардов гривен. Сумма выплаты – 6 тысяч 500 гривен.

Вечернее обращение Зеленского за 25 марта: смотрите видео