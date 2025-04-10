Зеленский анонсировал новые санкции против теневого флота России и ее пропагандистов
- Президент Украины Зеленский анонсировал новые санкции против российского теневого флота, пропагандистов и функционеров.
- Санкционные пакеты будут синхронизированы с решениями партнеров в Евросоюзе и других юрисдикциях.
Президент Украины Зеленский анонсировал новые санкции против России со стороны Украины. Они будут касаться российского теневого флота, ее пропагандистов и функционеров.
Президент отметил, что фамилии функционеров будут украинцам уже знакомы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.
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Украина готовит новые санкции против России
Зеленский поручил подготовить санкционные пакеты против России. Они будут касаться теневого флота России, пропагандистов войны и некоторых функционеров, фамилии которых, по его словам, украинцам известны.
Сейчас идет подготовка соответствующих указов, все будет поэтапно. Работаем также, чтобы синхронизировать наши санкционные пакеты с решениями партнеров прежде всего в Евросоюзе и других сильных юрисдикциях мира,
– отметил Зеленский.
Напомним, в Евросоюзе отметили, что никаких переговоров об ослаблении санкций против России с США они не начинали. Соединенные Штаты вообще не обращались с таким предложением.
Большинство лидеров Европы пока отвергают возможность ослабления санкций против России, если Москва не выведет свои войска с оккупированных территорий Украины.