Зеленский: мы не хотим, чтобы война длилась годами, план ее завершения нужен как можно быстрее

Украина не хочет, чтобы война длилась годами. Следовательно, в течение месяцев следует подготовить "план по всем кризисам", которые вызвала война, к следующему Глобальному саммиту мира.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции на Саммите лидеров стран Европейского союза.

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В течение месяцев мы должны составить этот план, у нас нет много времени. У нас много раненых, убитых как военных, так и гражданских. Мы не хотим, чтобы эта война длилась годами. Должны подготовить этот план и положить его на стол переговоров на втором Саммите мира,

– сказал Зеленский.

Переговоры должны быть открыты

Президент подчеркнул, что для Украины важно, чтобы переговоры делались открыто, а не "в тени".

Также украинский лидер отметил, что к открытому коммюнике Глобального саммита мира после его завершения уже присоединилось 9 стран.

Зеленский анонсировал обсуждение с лидерами стран ЕС следующие шаги по подготовке второго саммита.

. По итогам Глобального саммита мира, который прошел в Швейцарии 15 – 16 июня, заключено коммюнике: о ядерной и продовольственной безопасности, освобождение пленных.