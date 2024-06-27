Про це заявив Володимир Зеленський під час пресконференції на Саміті лідерів країн Європейського союзу.
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Протягом місяців ми маємо скласти цей план, ми не маємо багато часу. У нас багато поранених, вбитих як військових, так і цивільних. Ми не хочемо, аби ця війна тривала роками. Маємо підготувати цей план і покласти його на стіл переговорів на другому Саміті миру,
– сказав Зеленський.
Перемовини мають бути відкриті
Президент наголосив, що для України важливо, аби перемовини робилися відкрито, а не "у тіні".
Також український лідер зазначив, що до відкритого комюніке Глобального саміту миру після його завершення вже доєдналося 9 країн.
Зеленський анонсував обговорення з лідерами країн ЄС наступні кроки стосовно підготовки другого Саміту.