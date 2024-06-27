Про це заявив Володимир Зеленський під час пресконференції на Саміті лідерів країн Європейського союзу.

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Протягом місяців ми маємо скласти цей план, ми не маємо багато часу. У нас багато поранених, вбитих як військових, так і цивільних. Ми не хочемо, аби ця війна тривала роками. Маємо підготувати цей план і покласти його на стіл переговорів на другому Саміті миру,

– сказав Зеленський.

Перемовини мають бути відкриті

Президент наголосив, що для України важливо, аби перемовини робилися відкрито, а не "у тіні".

Також український лідер зазначив, що до відкритого комюніке Глобального саміту миру після його завершення вже доєдналося 9 країн.

Зеленський анонсував обговорення з лідерами країн ЄС наступні кроки стосовно підготовки другого Саміту.

Довідково. За підсумками Глобального саміту миру, який пройшов у Швейцарії 15 – 16 червня, укладено комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених.