Зеленский анонсировал срочную встречу в узком кругу по контингенту

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве пройдет срочная встреча в узком кругу, которая будет касаться вопросов безопасности для Украины

Об этом он заявил на время брифинга в пятницу, 28 марта, передает 24 Канал. Он уточнил, что встреча планируется в узком кругу представителей генштабов основных стран.

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Кто приедет в Украину

Украинский президент отметил, что в Киев прибудут не все желающие помочь в размещении контингента.

Очень узкий круг будет являться основными странами, которые 100% будут готовы к контингенту на территории Украины. Не все они приедут, мы приглашаем узкий круг – Франция, Британия и Украина точно будут,

– сообщил Владимир Зеленский.

По его словам, вышеупомянутые страны уже сделали "треугольник" по вопросу безопасности для Украины.

"Мы покажем нашу инфраструктуру, проработаем наше общее видение. Мы договорились, что после этого сразу будет встреча уже не на уровне военных, а встреча на уровне советников по национальной безопасности. И продолжится итоговая встреча по гарантиям безопасности", – резюмировал он.

Напомним, накануне президент заявил, что Украина нуждается в вооруженных миротворцах, поскольку ОБСЕ не доказала свою эффективность с 2014 года. Украина стремится вовлечь в миротворческую миссию вооруженные силы союзников, а не миссии под эгидой ООН или ОБСЕ, из-за отсутствия у них соответствующего мандата.