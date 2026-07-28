Зеленский анонсировал важные дипломатические встречи в августе после разговора со Стуббом

Владимир Зеленский заявил, что в августе Украина проведет важные встречи. В то же время, президент не раскрыл подробностей относительно темы этих встреч.

Об этом Зеленский сообщил после встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом.

О каких встречах идет речь?

Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с Александром Стуббом стороны обменялись деталями своих встреч в США и обсудили перспективы дипломатического процесса.

Очевидно, что Россия терпит большие потери на поле боя, сложнее становится и ситуация в российской экономике – Алекс отметил наши успехи в дальнобойных санкциях,

– говорится в сообщении президента.

Также глава государства подчеркнул, что Украина продолжает работать над усилением защиты от российских атак и поблагодарил за понимание потребностей страны. Речь идет, прежде всего, о ракетах для систем Patriot – по словам Зеленского, они нужны Украине фактически каждый день.

Кроме того, президент сообщил, что стороны обсудили дальнейшие дипломатические шаги.

Готовимся к важным встречам в августе. Спасибо, Алекс!

– подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, во вторник, 28 июля, Владимир Зеленский также провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Лидеры обсудили реализацию решения о предоставлении Украине лицензии на производство перехватчиков для систем Patriot и некоторые другие идеи, которые могут помочь.

Еще одной важной темой явилась необходимость активизации дипломатического процесса. Зеленский отметил, что команды двух стран должны согласовать детали дальнейшей коммуникации и поблагодарил США за поддержку.